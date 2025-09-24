"Lucio incontra Lucio". Si recupera lo spettacolo saltato per maltempo

Var, una svolta è di rigore
Viene recuperato domani, giovedì 25 settembre, a partire dalle 21, al Giardino Scotto, l’atteso spettacolo dedicato a Lucio Dalla...

Viene recuperato domani, giovedì 25 settembre, a partire dalle 21, al Giardino Scotto, l’atteso spettacolo dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti, rinviato a causa del maltempo. Sarà questo l’evento conclusivo del Pisa Scotto Festival - la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Verdi di Pisa e Pisamo - che si era chiuso venerdì scorso con l’emozionante “La cella di seta. Io e Marco Polo” di Francesco Gerardi.

Domani sera il pubblico sarà accompagnato in un viaggio suggestivo tra le parole e le melodie di due colonne portanti della musica italiana. Lo spettacolo, dal titolo evocativo “Lucio incontra Lucio… Musica… Parole… Emozioni…”, è scritto da Liberato Santarpino e diretto e raccontato da Sebastiano Somma, attore e interprete capace di fondere narrazione e musica in un’unica, intensa esperienza artistica.

Attraverso canzoni indimenticabili e racconti che ne svelano il contesto e il significato, la serata si propone di far rivivere non solo il repertorio, ma anche l’anima poetica e visionaria dei due cantautori. Un incontro ideale tra le loro sensibilità, in cui note e parole si intrecciano per restituire al pubblico l’emozione di un’epoca irripetibile.

Uno spettacolo che non è solo un concerto o una narrazione teatrale: è un vero e proprio omaggio alla capacità della musica di raccontare la vita, le passioni, le inquietudini e i sogni. Dalla forza evocativa di Battisti alla profondità poetica di Dalla, il pubblico sarà trasportato in un percorso fatto di ricordi, suggestioni e nuove scoperte.

L’evento si terrà al Giardino Scotto, cuore verde e culturale dell’estate pisana. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà invece ospitato nel Ridotto del Teatro Verdi, sempre gratuitamente, ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.teatrodipisa.it.

