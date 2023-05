Luci e silenzio per Barbara Corteo fino al Santa Chiara "Sicurezza per tutti i sanitari"

La grande foto di Barbara sorridente e un pensiero dal palco dello storico concerto del primo maggio. Mr. Rain le dedica la sua canzone "Supereroi". Anche la musica ricorda la dottoressa morta mentre faceva il suo lavoro, ammazzata proprio al Santa Chiara dove dirigeva il reparto della psichiatria territoriale Asl. Oggi la città le riserverà un corteo silenzioso che attraverserà il centro. Tutti sono invitati a partecipare. L’iniziativa è stata ideata proprio dai suoi colleghi medici. L’appuntamento per la fiaccolata è alle 20 in piazza Vittorio Emanuele. "Là verranno distribuite le fiaccole e le fasce a lutto da mettere al braccio", ricorda l’Anaao. Poi, ci si muoverà alle 20.30 fino all’interno dell’ospedale Santa Chiara. "Non è prevista la presenza di alcun simbolo e la manifestazione sarà silenziosa". In contemporanea, nelle principali province italiane, si svolgeranno altre iniziative di ricordo ma anche "per riaffermare il diritto alla sicurezza per tutto il personale sanitario, impegnato quotidianamente per garantire la salute dei cittadini".

Nel pomeriggio, invece, il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Pisa ha organizzato un incontro pubblico in sua memoria. L’incontro sarà alle 18, all’auditorium Ricci della Camera di commercio, sempre in piazza Vittorio Emanuele. "Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare, nei limiti della capienza della sala", le parole del presidente Giuseppe Figlini. "Oltre alle autorità cittadine, saranno presenti le direttrici dell’Aoup, Silvia Briani e della Asl Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, il presidente della Fnomceo - dott. Filippo Anelli, e le rappresentanze degli ordini dei medici, provenienti da tutta l’Italia.

Alla dottoressa Capovani sarà intitolata una borsa di studio per giovani medici istituita dal consiglio direttivo dell’Ordine dei medici di Pisa.

"Con immenso dolore e ancora attoniti per una notizia che non avremmo mai voluto sentire ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Barbara Capovani", si legge sulla pagina di San Rossore sport village. "Era una donna come noi – il messaggio su Inner Wheel Pisa – Una donna forte e sempre disponibile".

