Lucchesi messa domani a un mese dalla morte

Un mese dalla morte del giornalista Massimo Lucchesi, volto noto della Rai in Toscana ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Si è spento lo scorso 29 luglio a 71 anni all’ospedale fiorentino di Careggi, dopo una malattia che aveva cominciato ad affliggerlo da qualche mese. A ricordarlo è il fratello Marco Lucchesi che chiede a tutti gli amici di commemorarlo domani alle 18,30 nella chiesa di Sant’Antonio a Pisa in piazza Sant’Antonio, in una celebrazione eucaristica. "I colleghi e non solo sono tutti invitati". Lucchesi era stato presidente Odg Toscana dal 2004 al 2010 e vicecaporedattore della sede regionale della Rai. Nato a Pisa il 6 agosto 1952, giornalista cattolico, aveva cominciato a lavorare all’"Osservatore Romano", poi aveva lavorato nel gruppo Dc del Consiglio regionale, per approdare alla Rai.