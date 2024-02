Love Me alla Città del Teatro

Sabato 2 marzo la pluripremiata attrice e regista Licia Lanera sarà in scena alla Città del Teatro di Cascina), con l’esclusiva toscana di “Love me due pezzi di Antonio Tarantino”, una produzione ERT / Teatro Nazionale, in collaborazione con Compagnia Licia Lanera. Lo spettacolo nasce dall’incontro dell’artista pugliese (Premio Ubu nel 2014 come migliore attrice italiana under 35, Premio Ubu nel 2022 per la miglior regia e per il miglior testo straniero messo in scena in Italia), con la parola e la poetica di Antonio Tarantino, pittore e drammaturgo tra i più raffinati e originali degli ultimi trent’anni, scomparso nell’aprile del 2020. Confrontandosi con la scrittura di Tarantino e riconoscendosi nei suoi toni feroci e sarcastici, Lanera presenta un estratto della “Medea” accanto a un inedito, “La scena”, affrontando il disincantato immaginario dell’autore, popolato da personaggi sconfitti e feriti, ma disperatamente vivi, che parlano una lingua cruda, priva di retorica, tabù e violenza. In questa vorticosa creazione stranieri, reietti e personaggi ai margini di una società barbara e violenta fanno riverberare l’eterna e irrisolta lotta tra i miseri e i potenti. Licia Lanera in veste di attrice e regista crea uno spettacolo di forte impatto emotivo, che scava a fondo nei pregiudizi e nella coscienza del pubblico – facendolo dubitare e riflettere. "I due testi sono diversi perché diversi sono i punti di vista. - racconta Licia Lanera -Nel primo è quello di colui che guarda con sospetto, a volte con aggressività, lo straniero che è lì fisicamente (interpretato dall’attore Suleiman Osman) e che io chiamo all’inizio dello spettacolo il corpo del reato, il capro espiatorio, lo straniero, il nerO. Nella seconda parte invece, il punto di vista è quello dello straniero o, meglio, della straniera, Medea. Una straniera che si trasferisce, come quella euripidea, da un’altra terra, da una terra lontana, da una terra barbara a Corinto. Adesso è in galera ed è una straniera contemporanea in galera e racconta come sono diverse le leggi per gli stranieri e per gli italiani, o per lo meno per quelli del posto e per quelli che vengono da fuori. Ecco perché nel discorso non viene mai definita una città precisa, io sicuramente l’ho disegnata attraverso l’uso di lingue, dei dialetti – nel primo del nord e nel secondo del sud – ma Tarantino non specifica nessuna città, proprio perché il punto di vista è quello dello straniero, della vittima, del capro".