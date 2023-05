Vecchiano, lotta alle zanzare. Avviati i trattamenti antilarvali

Vecchiano, 27 maggio 2023 - Iniziati sul territorio di Vecchiano gli interventi antilarvali, il prossimo in programma il 7 giugno e, contemporaneamente, la distribuzione gratuita delle pasticche anti-zanzare ai cittadini. “Per quanto riguarda la distribuzione delle pasticche che i cittadini possono ritirare gratuitamente per effettuare i trattamenti presso le loro abitazioni private, il prossimo appuntamento è per il 9 giugno", spiega il sindaco Massimiliano Angori "L’amministrazione comunale di Vecchiano dal 2017 ha intrapreso una serie di azioni per la lotta alle zanzare coerentemente con le Linee Guida delle Autorità sanitarie, che raccomandano il ricorso alla lotta adulticida esclusivamente come mezzo necessario solo in via straordinaria, nel caso di gravi e comprovati livelli di infestazione, nel quadro di una lotta integrata e mirata su aree e siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione", spiega l'assessore all'ambiente, Mina Canarini. "La Giunta della Regione Toscana con la delibera 582 del 23/05/2022 inoltre ha approvato il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle arbovirosi in linea con il Piano Nazionale. Che si basa sull’integrazione di dati di sorveglianza umana, entomologica e veterinaria e viene realizzata sul territorio regionale attraverso misure di contrasto ordinarie per contenere la proliferazione delle zanzare in area urbana e tempestivi interventi straordinari di disinfestazione in caso di accertata circolazione virale", dice l’assessore.

La delibera pone al centro le misure preventive nella lotta alle arbovirosi e quindi al proliferare della zanzara tigre, rimandando solo a disinfestazioni straordinarie e solo con il parere favorevole dell'Azienda ASL, gli interventi che agiscono sull'insetto adulto. La Regione Toscana ha realizzato sul sito istituzionale una pagina dedicata alle malattie trasmesse da vettori dove è possibile trovare raccomandazioni generali di prevenzione, informazioni specifiche sulle singole malattie trasmesse da vettori ed importanti indicazioni per i viaggiatori diretti e di ritorno da paesi endemici per i virus Dengue, Chikungunya, Zika e West Nile.

"La prevenzione coinvolge in maniera attiva Comune e Cittadinanza, la lotta alle zanzare non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento della popolazione. I siti a rischio di infestazione da zanzare nelle aree pubbliche sono infatti solo il 20-30% del totale. Il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata". M.B.