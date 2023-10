Lotta allo spaccio: sequestrato un chilo e mezzo di hashish e arrestato uno spacciatore

Pisa, 20 ottobre 2023 – Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato una serie di controlli in centro e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, sequestrando circa 1,5 chili di hashish e alcune dosi di eroina. In particolare, il fiuto delle unità cinofile “Frazy” e “Delphi” ha consentito dapprima di individuare un soggetto in possesso di 15 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, mentre i successivi approfondimenti hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza stupefacente nella sua disponibilità, per circa 1,5 chilogrammi di analoga sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente e al bilancino, è stato sequestrato un ciclomotore, dove parte dell’hashish era nascosto; il soggetto – diciassettenne – è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze, per detenzione di sostanze stupefacenti, che ne giudicherà o meno la responsabilità nel corso del successivo procedimento minorile.

Le Fiamme Gialle, in un’altra operazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacente, un soggetto già gravato da specifici precedenti e con braccialetto elettronico alla caviglia, intento a spacciare sostanza stupefacente nel pieno centro di Pisa. Sono stati sequestrati, in suo possesso, circa 15 grammi di hashish e svariate dosi di eroina. Il soggetto arrestato è stato posto a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’attività, inserita in un più ampio contesto di controllo del territorio e di tutela della legalità, testimonia l’incessante presidio posto in essere dalla Guardia di Finanza, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una più accentuata pericolosità sociale, qual è appunto quello del traffico di sostanze stupefacenti, che nello specifico avrebbe fruttato complessivamente illeciti guadagni per oltre 12.000 euro allo spaccio.