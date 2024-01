L’ora del Fanny Mendelsshon

Si aprirà nel magnifico scenario del Teatro Rossini di Pontasserchio l’undicesima edizione del "Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn - La Musica e i Luoghi".L’evento presenta anche quest’anno un programma ricco e con interpreti di alto livello: un modo per coniugare le note degli autori più illustri con l’eccellenza dei beni architettonici del nostro territorio. A presentare alla stampa il festival la vicesindaca con delega alla cultura Lucia Scatena, le direttrici artistiche della manifestazione, Sandra Landini e Francesca Amato, l’assessora alla cultura del comune di Cascina Bice Del Giudice, Maurizio Sbrana in rappresentanza della Fondazione Pisa e Agostino Agostini Venerosi della Seta in rappresentanza dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi).

"Il Fanny Mendelssohn è un appuntamento che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale per quello che riguarda l’attenzione di pubblico e critica ed è motivo di orgoglio aver potuto assistere da amministratrice, e da spettatrice, al successo di un festival al quale accorrono appassionati non solo locali ma anche da fuori regione e dall’estero – ha affermato Scatena, evidenziando come il debutto a San Giuliano terme sia un fiore all’occhiello per il comune.

"La costante valorizzazione del patrimonio artistico-culturale è parte di un’azione che tiene unite istituzioni pubbliche, associazioni e realtà che a vario titolo offrono un determinante contributo alla buona riuscita degli eventi, e il caso del festival Fanny Mendelssohn rappresenta alla perfezione questo spirito – ha aggiunto l’assessora Del Giudice. Oltre alla Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, il Festival può contare sulla collaborazione con ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Toscana, che ospitano gratuitamente i concerti senza nessun onere per la collettività , Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia e dalla costante vicinanza delle Istituzioni comunali di Pisa, San Giuliano e Cascina, oltre che di alcune realtà del territorio, come Confartigianato Imprese Pisa , EDI progetti e sviluppo, Mercatopoli ed altri, che credono nel valore dell’operato della Associazione Fanny Mendelssohn ed in vario modo la sostengono.

Le organizzatrici Landini e Amato, hanno ricordato le date salienti della kermesse che si aprirà il 9 febbraio e andrà avanti fino al 23 maggio prossimo, con la grande conclusione nella Villa di Corliano, affermando che "è una grande soddisfazione poter dire che gli abbonamenti in prevendita sono già esauriti".

Alessandra Alderigi