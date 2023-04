L’omaggio e le lacrime Nell’Aula Magna l’ultimo saluto alla psichiatra uccisa

Domenica, aula magna della Sapienza: il saluto laico a Barbara Capovani si compirà in un luogo simbolico per la città, il cuore stesso dell’Università di Pisa. Sarà abbracciata da quel sapere che l’ha resa medico e da quell’affetto travolgente che la sua città le riserva in queste lunghe e tragiche ore. Sarà anche un giorno di lutto cittadino, come annunciato dal sindaco Michele Conti, una domenica di lacrime e "grazie" sussurrati. Un ultimo omaggio nei confronti di quella minuta e sorridente psichiatra che ha affrontato, per tutta la sua esistenza, le fitte e terribili nebbie delle malattie mentali dei suoi pazienti "senza avere mai paura". Un lavoro complesso che ha affrontato con la competenza di un medico e la vocazione propria di una missione.

Intanto le indagini proseguono. Oggi si terrà l’interrogatorio di garanzia per Gianluca Paul Seung che si avvarrà - questa la linea che probabilmente sarà seguita - della facoltà di non rispondere anche per dar modo agli avvocati Gabriele Parrini e Andrea Pieri di visionare il fascicolo e le accuse. Tra oggi e domani ci sarà anche l’autopsia sul corpo della dottoressa Barbara Capovani. Gli investigatori stanno intanto cercando l’arma del delitto (non ancora trovata, è stata buttata?) e passando al setaccio il cellulare e il computer dell’indagato in cerca di una causa scatenante. Perché il 35enne avrebbe massacrato la psichiatra a distanza di 4 anni dalle cure nella struttura che la professionista dirigeva? C’è stato un qualche episodio determinante nella mente dell’uomo che lo avrebbe portato a compiere il delitto? Si cercano anche altri riscontri e si stanno controllando minuziosamente le chat dell’uomo, molto attivo sui social.

Durante il fermo, eseguito di notte nella sua casa a Torre del Lago, la polizia ha sequestrato il computer e il telefonino ed è su questi strumenti che gli agenti specializzati si stanno concentrando per ricostruire i giorni precedenti all’omcidio, ma anche chat e video. Che cosa è accaduto? Il giovane si trova adesso nella casa circondariale Don Bosco di Pisa in isolamento anche per motivi legati alla prevenzione della diffusione Covid all’interno del carcere arrivando lui dall’esterno. Ma, nei prossimi giorni, potrebbe essere trasferito altrove.

Intanto, la polizia sta visionando anche i messaggi - che continuano - sui social a commento della notizia pubblicata da tutti media, messaggi farneticanti che ineggiano alla violenza contro gli psichiatri e la psichiatria in generale: vengono via-via individuati, acquisiti e cancellati. Nel primo giorno dopo l’aggressione, quando ancora c’era una minima speranza per la dottoressa Capovani, c’è chi scriveva: "Credevo che succedesse a lei e altri molto peggio e molto prima". E ancora: "Bisogna andarci duro, in modo che sia un danno permanente". E poi: "ci rido". Infine: "Speriamo gli succeda qualcosa anche in famiglia". Messaggi che sono stati rimossi dal web. In altri si parla degli "abusi della psichiatria"; di violenza che lei si sarebbe "attratta". "Chi è seguace dell’elettroshock merita l’inferno".

Saverio Bargagna

Antonia Casini