L’odissea dei richiedenti asilo. Dalla rotta balcanica a Pisa accampati da mesi sotto le mura

Un anno, 10 paesi, 3 mesi, 8 giovani uominii dai 21 ai 34 anni. Numeri e date che raccontano storie di migranti in attesa davanti alla questura di Pisa, in cerca di un permesso per poter lavorare. Da mesi, decine di richiedenti asilo, per lo più provenienti dal Pakistan e attraverso la rotta balcanica, arrivano a Pisa. La città, secondo il passaparola tra migranti è considerata "la più facile dove ottenere un posto dove stare e i tempi burocratici sono più svelti". Tuttavia, questo modello virtuoso dell’accoglienza pisana penalizza e crea un sovraffollamento, con molti che cercano lavoro all’ombra della torre pendente.

Muhammad Siddique, 21 anni, originario del Punjab, la regione più popolosa del Pakistan, racconta: "Sono qui fuori dalla Questura da tre mesi. Mi avevano detto di venire a Pisa perché le procedure sono più veloci, ma non è così. Mi hanno identificato il 15 novembre scorso, e da quel giorno, ogni mattina mi dicono di aspettare. Vogliamo solo ottenere il permesso di soggiorno per poter lavorare". Alcuni dormono all’aperto, con sacchi a pelo donati dalla Caritas e scatoloni di carta per proteggersi dal freddo. Siddique continua il suo racconto, da davanti alla questura, al riparo sotto le mura di fronte alle scuole Fibonacci: "Siamo arrivati passando attraverso la rotta balcanica, dal Pakistan, passando per l’Iran, poi Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia, Italia e infine Pisa. Un percorso di un anno o più per trovare lavoro, a causa dei gravi errori politici dei leader del nostro paese, che causano instabilità e mancanza di lavoro".

Questi arrivi spontanei, che non seguono l’iter dell’accoglienza gestita dal Ministero, come avviene per il flusso di arrivi dalla Sicilia, mettono a dura prova la prefettura di Pisa, che fatica a trovare sistemazioni in tempi brevi senza alcun preavviso. Ad oggi, i giovani che si trovano in attesa fuori la questura sono circa 8, tutti provenienti dal Pakistan. Molti nell’attesa di avere notizie circa le loro pratiche, si danno il cambio, oppure si recano in altre province. Tuttavia, l’Italia rimane la meta preferita per questi migranti. Amir Khan, 32 anni, conferma: "Abbiamo passato dieci paesi diversi, ma qui ci troviamo meglio, le persone sono più gentili rispetto ad altre nazioni in cui siamo stati".

Il flusso continuo di migranti non si ferma, con molti che continuano a presidiare il loro posto in prima fila davanti alla Questura, assistiti dalla Caritas e dall’unità di strada, a cui vengono segnalati dagli uffici della Prefettura.

Enrico Mattia Del Punta