Pisa, 2 agosto 2021 - Festa a Marina di Pisa per il ritorno, un secolo dopo, della «Dante Alighieri», la locomotiva in dotazione alle tramvie a vapore pisane che per anni fu in servizio sui binari della linea Pisa-Pontedera prima e Pisa-Boccadarno poi.

È la più antica d'Italia e in ottimo stato di conservazione e fu costruita nel 1883 dalla tedesca Henshel e Sohn di Cassel e, verosimilmente, rimase in attività a Pisa fino agli anni '20 del Novecento. Da questa mattina è esposta nella centrale piazza delle Baleari, dopo un restauro conservativo per preservarla anche dagli agenti atmosferici e marini.

«La locomotiva ritorna a casa - spiega il sindaco Michele Conti - Nella riqualificata piazza Baleari a Marina di Pisa abbiamo voluto riportare uno dei simboli della storia e della tradizione cittadina. Siamo convinti della bontà degli investimenti fatti e programmati per il futuro in tutto il nostro Litorale che deve tornare a essere accogliente, confortevole e attrattivo per pisani e turisti. Abbiamo visto come le abitudini di passare le vacanze siano cambiate per tutti noi dopo l'emergenza sanitaria, il turismo interno e di prossimità ha riempito le località della costa toscana. È, dunque, questo il momento giusto di investire nelle riqualificazioni per colmare quel gap che il nostro litorale sconta per la mancanza di visione degli ultimi vent'anni permettendo a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone di giocare le proprie carte come destinazioni turistiche balneari di qualità».

La locomotiva del «trammino», come la chiamano i pisani, è stata ritrovata, conclude l'assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, «grazie a Luciano Dué, pisano e grande appassionato della nostra storia, ad Antonio Arcucci che sapeva delle mie ricerche intorno alla locomotiva, e alla ditta Ferrato di Padova che l'ha conservata, stipulando con noi un comodato gratuito per esporla alla nostra comunità». La macchina pesa a vuoto circa 14 tonnellate, è lunga 6,7 metri e larga 2,65. Con la ciminiera installata raggiunge oltre 3 metri di altezza da terra«.

© Riproduzione riservata