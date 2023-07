Locale chiuso a Riglione per carenze igieniche

Attività chiusa a seguito di un’ispezione che ha valutato il locale non conforme alle norme igienico-sanitarie necessarie per mantenere attivo il servizio. E’ successo a Riglione, dove i Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Livorno, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, coadiuvati da personale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, hanno effettuato controlli amministrativi in diversi esercizi commerciali. Al termine dei controlli, il titolare di un esercizio di Riglione è stato segnalato alle autorità sanitaria e amministrativa poiché, a seguito di ispezione, i locali dell’attività sono risultati in pessime condizioni igienico-sanitarie. E’ stata disposta l’immediata chiusura e una muta da mille euro. Gli agenti hanno inoltre sorpreso uno degli avventori che fumava all’interno dei locali (il quale è stato sanzionato) e il titolare dell’attività, per omessa vigilanza del divieto di fumare.