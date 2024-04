Lo Yoga: un’attività che non ti aspetti

La nostra custode Serena è un esempio di costanza e amore per lo sport. Abbiamo deciso per questo di intervistarla.

Quale sport pratichi?

"Lo yoga".

Ogni giorno?

"Sì, per almeno un’ora, 1.30".

Quali sono i lati positivi?

"Ogni mattina mi aiuta a ricercare il benessere fisico e mentale e a mettere in prospettiva tutta la giornata; la mia mente a distendersi e il mio corpo a diventare più flessibile. È più difficile quando non sto bene, ma provarci mi dona benessere".

Ci sono valori che hai imparato dallo sport nella tua vita?”

"Sì, molti. Il cercare l’equilibrio nelle relazioni con me stessa e con gli altri. Lo Yoga è una disciplina antichissima, tramandata da maestro a discepolo. Per una pratica autentica è importante seguire 10 regole etiche che prendono il nome di Yama e Nyama: non violenza, veridicità, onestà, non sprecare energie in cose inutili, non possesso, purezza, contentezza, ascesi che significa alleviare le sofferenze degli altri attraverso il servizio e il sacrificio, studio e conoscenza del sé, adottare come unico rifugio la coscienza suprema e sforzarsi di raggiungerla attraverso la meditazione".

Che sogni avevi da bambina?

"Ho praticato tanti sport. Se mi avessero detto che da grande sarei stata in grado di insegnare e trasmettere una disciplina sportiva ad altri non ci avrei mai creduto. Provate più discipline sportive possibili e mettetevi in gioco. Ne troverete sicuramente una da amare".