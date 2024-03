Lo studente e l’antisionismo. Ziello interroga il ministro: "Fermi gli atenei schierati"

Non è piaciuto alla Lega l’intervento pro Palestina di Anas Khalil, laureando italo-palestinese in Medicina, e figlio dell’imam pisano, alla cerimonia di inaugurazione del 680/o anni accademico dell’Università di Pisa. Il Carroccio ha depositato un’interrogazione al ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, firmata dal deputato pisano Edoardo Ziello e dai suoi colleghi Rossano Sasso e Paolo Formentini: "Durante l’inaugurazione - osservano i parlamentari - lo studente ha esposto opinioni antisioniste, accusando Israele di politiche di ‘Apartheid’ e definendo lo Stato di Israele un ‘regime militare’. Un episodio che non può rimanere senza conseguenze. L’autonomia universitaria, più che legittima non si può tradurre in espressioni che secondo la definizione di antisemitismo dell’Ihra, International Holocaust Remembrance Alliance, potrebbero avere connotati antisemiti. L’università pare essere al centro di un tentativo di strumentalizzazione da parte di chi vorrebbe superare il dibattito sociale, politico e istituzionale per indottrinare". Anas Khalil è stato invitato a palare a nome dell’associazione Rompere l’assedio, che promuove iniziative pubbliche sulla questione israelo-palestinese criticando l’operato del Governo Netanyahu: "Se è vero che lo spazio universitario deve restare uno spazio autonomo, in esso debbano essere rappresentate tutte le opinioni presenti nel dibattito pubblico nel pieno rispetto del principio del contraddittorio". Da qui la richiesta a Bernini su "quali iniziative intenda adottare affinché l’autonomia non si traduca nella possibilità di esprimere frasi antisioniste che paiono avere anche connotati antisemiti come accaduto in questa vicenda". Non si fa attendere la replica della parlamentare del Pd Ylenia Zambito: "L’Università è il luogo del dialogo per sua stessa natura. Il principio educativo si fonda sulla libera espressione, non sulla censura. I parlamentari leghisti sono alla ricerca dello scoop, vogliono evidentemente portare divisioni dentro le istituzioni. L‘Università di Pisa è un’eccellenza italiana, guidata da un Rettore che sta svolgendo un grande lavoro, con grande sensibilità istituzionale".

Gab. Mas.