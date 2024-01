Lo stallo, i fatti e una situzione irrisolta

Come in una partita a scacchi, laddove ad ogni mossa ne segue una contrapposta, sulla questione "stadio" ieri pomeriggio si è raggiunto lo stallo. Un equilibrio precario eppure cristallizzato che blocca tutti gli attori in campo per l’insoddisfazione generale. Così, provando a giungere subito ad una conclusione, questa sarà ahimé deludente: una soluzione immediata al problema non esiste, le parti sono al momento troppo distanti. Proviamo allora a ripercorrere l’ultima settimana mettendo in fila esclusivamente i fatti. La posizione della tifoseria organizzata espressa lunedì scorso è chiara: il nodo sta tutto nella capienza dello stadio, in particolare della Curva Nord già al completo. La questione è netta...