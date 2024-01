Lo stallo, i fatti e una situazione irrisolta

di Saverio

Bargagna

La Curva Nord non entrerà più all’Arena a tempo indeterminato finché "non ci sarà un aumento della capienza della stessa e un maggior numero di biglietti a disposizione di tutti". Una decisione che ha un arco temporale vasto e ("che non pretendiamo sia condivisa da tutti"). E infatti la scelta ha diviso la stessa tifoseria. Prova sta nel fatto che ieri all’Arena, comunque sia, una buona dose di tifosi ha seguito la sfida con lo Spezia al proprio posto. Alla posizione della Curva ha risposto il Comune annunciando lavori tesi ad aumentare la capienza (chiamiamola soluzione ‘curvino’) che risponde ad una emergenza, che si tradurrà in cantieri che per loro stessa definizione non possono essere immediati. Presto, ma non subito. La posizione del Questore è altrettanto netta ed è impossibile pensare di ‘tornare’ indietro. "A fronte dei problemi strutturali emersi all’Arena nei mesi scorsi", scrive la Questura, bisogna rispettare scrupolosamente i limiti della capienza ufficiale "che, a sua volta, significa garantire l’incolumità del pubblico che vi accede". Legge e incolumità pubblica: un passo indietro è impensabile. Altro stallo. E il Pisa Sporting Club? Anche qui la mano del Pisa risponde al problema, ma non può risolverlo. La soluzione dei biglietti scontati agli under19 in gradinata, è una mossa per andare incontro ai più giovani, ma di fatto non può centrare il punto di una Curva che è sold-out . In un simile contesto – di una situazione irrisolta da 30 anni – si insinua pure il momento negativo dal punto di vista sportivo, un ‘rimpallo’ fra Comune e società sulla questione lavori-nuovo stadio e convenzione e pure il nervosismo di una società che non ha gradito lo ‘sciopero’ e ha indetto un silenzio stampa che raffredda ancora più le parti. La soluzione? Al momento non sembra esserci. Ciò che dispiace, oltre ogni retorica, è constatare come il calcio stavolta non sia il collante, come è stato dai tempi di Romeo fino ad oggi, della città. Questa è senza dubbio una sconfitta.