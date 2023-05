Lo stalker era il collega "Condannatelo a 18 mesi"

Nella discussione del processo con rito abbreviato il pubblico ministero ha chiesto un anno e sei mesi di reclusione, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche. Un processo rapido, dunque, per l’infermiere dell’Aoup – assistito dal’avvocato Andrea Di Giuliomaria – che finì agli arresti domiciliari con l’accusa di aver trasformato un collega in un bersaglio da colpire con una serie di episodi di stalking tra minacce e danneggiamenti. Un processo – davanti al giudice per l’udienza preliminare di Pisa, Eugenia Mirani – che ancora non si è concluso. Alla prossima udienza la parola toccherà alla difesa. L’imputato deve rispondere appunto di atti persecutori, danneggiamento, ma anche resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi. I primi due reati riguardano le sue azioni contro il collega, gli altri sono frutto dei controlli effettuati dalla polizia che lo aveva fermato dopo un breve inseguimento in centro. Nei mesi di maggio e giugno dello scorso anno – ricordiamo – il 54enne aveva fatto del collega (tutelato dal legale Giuseppe Cutellè), anche lui residente a Pisa, un bersaglio da colpire. Al centro una storia di rancori per lavoro a senso unico che sono poi deragliati in una sequenza di condotte che il capo d’imputazione ha riassunto nei reati contestati al processo. Dalla denuncia presentate dalla vittima di stalking era emerso che l’infermiere una volta si era anche presentato sotto casa della vittima con lo stereo dell’auto ad altissimo volume.E quando il suo bersaglio si affacciò sul balcone lui gli mostrò i genitali, aggiungendo una serie di offese che furono udite anche dai vicini. A questo si aggiungono poi altri episodi, come quello delle gomme tagliate all’auto del caposala. Una sera l’infermiere in fuga in auto dalla casa del suo bersaglio venne inseguito dalla polizia.

Una volta fermato, il tasso alcolemico del 54enne era oltre i limiti di legge. E sotto il sedile del passeggero aveva anche un coltello a serramanico. Tutte queste azioni moleste che avevano ingenerato nella vittima e nel proprio nucleo familiare un grave stato di ansia e di paura erano poi finite al centro di una querela e delle indagini della Squadra Mobile di Pisa. Da qui, prima la misura cautelare. Poi il processo, con rito abbreviato condizionato ad una perizia che ha verificato la netta presa di distanze dell’imputato dalle condotte che lo hanno portato davanti al giudice.

Carlo Baroni