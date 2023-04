Lo sport entra nel mondo accademico Una rete di servizi, tutti gli eventi

Unipi scende in campo con dieci appuntamenti multidisciplinari sullo sport. Saranno ospiti dell’ateneo il presidente del Pisa Sporting Club, Giuseppe Corrado, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente della Lega Calcio di serie A, Lorenzo Casini, il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri, Simone Cardullo presidente del Coni-Toscana ed il prof. Michele Emdin cardiologo. Il primo appuntamento ieri alle "Benedettine", con una mattinata dedicata alla "Medicina dello sport: attività fisica, indicazioni e controindicazioni". Seguirà il 2 maggio, l’incontro su "Sport City: generare benessere attraverso lo sport e le attività sociali", coordinato da Marco Gesi, Stefano Pellacani e Salvatore Sanzo. Le iniziative successive saranno: 10 maggio su "Sport e turismo: lo sport come elemento di sviluppo del settore turistico"; 11 maggio su "La preparazione atletica nel calcio giovanile", a cui parteciperà anche il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri; 12 maggio su "L’edilizia per lo sport tra tradizione e innovazione"; 20 maggio su "Il Management dello sport in Italia: stato dell’arte e prospettive", a cui parteciperà anche il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado; 20 e 21 maggio su "Fisioterapia sportiva. Le onde d’urto: come, quando e perché", prima e seconda parte; 25 maggio su "Diritto e giustizia nello sport", a cui parteciperà anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega calcio serie A, Lorenzo Casini. La rassegna è stata presentata dal rettore Riccardo Zucchi, da Marco Gesi, coordinatore del ciclo di incontri, dai professori Francesco Dal Canto, Monica Nannipieri e Aldo Paolicchi, da Laura Granata della Camera di Commercio di Pisa.

"Il ciclo di incontri - ha dichiarato Zucchi - mira a sottolineare il valore dello sport e le sue tante dimensioni, sia come pratica individuale e collettiva di ricreazione, inclusione e crescita personale, sia come attività di massa in grado di influenzare la sfera educativa, sociale ed economica della nostra società. In questo quadro, l’Università sta lavorando per rendere lo sport un’opportunità utile per i propri studenti nei vari contesti, da quello culturale a quello didattico e formativo". "Da alcuni anni - ha continuato Gesi - l’Ateneo pisano ha tra i suoi obiettivi quello di declinare la parola ‘sport’ secondo i più moderni concetti, cercando di far dialogare discipline che potrebbero sembrare lontane tra loro. L’obiettivo è di ampliare il significato di ‘sport’ creando sinergie tra mondo accademico, pubbliche amministrazioni, istituzioni e professionisti del settore". Carlo Venturini