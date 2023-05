Lo spettacolo di solidarietà del "Kinzika Group"

Stasera alle 21.15 al circolo "Matteotti -La Pagoda" di Riglione il Kinzika Group porta in scena uno spettacolo di solidarietà grazie a un evento benefico a favore dei talenti autistici in collaborazione con l’associazione Melting Pot. Kinzika Group conferma, ancora una volta, la vocazione a impegnarsi per gli altri e la cifra di un impegno che caratterizza da anni le attività di questo gruppo di straordinarie tifose nerazzurre. La serata di stasera (offerta 10 euro) sarà all’insegna della musica e del canto: il coro Gospel "Voices of Heaven" e il Coordinamento Etico dei Caregiver saranno protagonisti per aiutare i i Talenti Autistici nella realizzazione dei loro tanti progetti. L’associazione Talenti autistici nasce per tre ragioni fondamentali: divulgare la cultura dell’autismo e quindi l’inclusione, realizzare un centro polivalente e multidisciplinare che non esiste nel nostro territorio comunale, infine e non per ultimo migliorare la qualità della vita di famiglie e ragazzi con lo spettro autistico e puntare all’autonomia e alla serenità. ll gruppo di genitori che ha fondato l’associazione è infatti convinto "che non si raggiunga alcun traguardo se non si inizia presto e che è necessario operare con il coinvolgimento dei normotipici in progetti terapeutici, sportivi, ludici, per ottenere risultati migliori".