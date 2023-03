Lo ’SmartBus’ per la navigazione web sicura

Tre giorni di iniziative sulla sicurezza in internet. Un tema di grande attualita che verrà propriamente affrontato la prossima settimana a Pisa, da martedì 14 fino a giovedì 16 marzo. La città ospiterà infatti presso Largo Martini la prima tappa in Toscana di ‘SmartBus’, un progetto di Huawei e Parole O_Stili che offrirà, al mattino, sessioni gratuite di formazione a oltre 250 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Pisa che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di stimolare un adeguato livello di consapevolezza personale sul tema della sicurezza in internet e sulle opportunità e i rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali. Nel pomeriggio degli stessi giorni, l’aula itinerante di Huawei e Parole O_Stili, accoglierà anche tutti i cittadini che volessero migliorare le proprie conoscenze sui temi della cybersecurity, della privacy e dell’utilizzo degli strumenti digitali con test di valutazione del loro livello di consapevolezza e di percorsi formativi simili a quelli rivolti alle scolaresche ma rielaborati per utenti adulti.

Inoltre, nella giornata di mercoledì 15 marzo dalle ore 15, Alessandro Perrino, Manager of Business Innovation Management di Fastweb, sarà presente per condividere con i visitatori dello SmartBus alcuni spunti e visioni sull’innovazione tecnologica a 360 gradi.

Il progetto SmartBus è patrocinato da Regione Toscana, Comune di Pisa, e dall’associazione di categoria Asstel, con la partnership tecnica di Fastweb, SpazioUau, G2Eventi e EventRent. Lo SmartBus è un’aula interattiva mobile attrezzata con dispositivi digitali che farà tappa in 15 città di 5 regioni italiane coinvolgendo oltre 4.500 studenti che potranno prendere parte a momenti formativi attraverso la speciale app didattica interamente sviluppata da Parole O_Stili che insieme ai tutor presenti presenti sullo SmartBus con il compito di creare un ambiente di apprendimento interattivo e divertente, attraverso attività che simulano situazioni potenzialmente rischiose come richieste di condivisione di dati o foto.