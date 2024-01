Lo shopping? Facciamolo con i gatti. Tante iniziative in centro storico

Si chiama "Pisa cat friendly", l’esposizione itinerante di gatti di razza che sabato prossimo invaderà Borgo Stretto dalle 15 alle 19 con una serie di eventi all’interno dei negozi e in altri luoghi simbolo cittadini. L’iniziativa, promossa da Confesercenti con il patrocinio di Comune, Hotel Royal Victoria Pisa e il comitato Gatto Dipendenti, spiega il presidente dell’associazione di categoria, Fabrizio Di Sabatino, "è pensata per richiamare visitatori in centro storico e sostenere il commercio, con la presenza di gatti di razza e i loro allevatori che interagiranno con il pubblico e la clientela".

Il programma prevede un’esposizione itinerante con incontri al Royal Victoria Hotel per scoprire questi amici a quattro zampe, dove l’allevatrice Manuela Bollati svelerà i segreti della convivenza con il gatto. "E’ un’opportunità in più per pisani e nostri ospiti" sottolinea l’assessore alle attività produttive, Paolo Pesciatini. Alla libreria dei ragazzi dalle 16 sarà invece possibile incontrare lo scrittore Fabrizio Altieri, autore di libri per le edizioni ’Il battello a vapore’ con firma copie di "un mistero per gatto Cagliostro". Nei negozi del centro che aderiscono all’iniziativa sarà possibile invece scoprire e conoscere le diverse razze: da "Di Sabatino" ci sarà il maine coon (razza presente anche a "New fashion gate" e alla Libreria dei ragazzi), "Lavarini" esporrà il persiano (anche da "Blue mama"), e ancora il bengala all’Emporio Armani, il ragdoll a "Il Borgo", il norvegese delle foreste da "francesco Rossi", il siberiani a "Gli anni in tasca", il blu russia alla farmacia Bottari e Sphinnx da Antonia Nicoletti. Infine, il Royal Victoria Hotel esporrà esemplari di maine coon, certosino, thai e Selkirk rex. "I visitatori - conclude Claudio Del Sarto responsabile provinciale di Confeseecenti - sotto la guida degli allevatori potranno conoscere meglio, interagire e accarezzare, quando possibile, i gatti in esposizione".