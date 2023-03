Litorale lavori in corso Ma sotto l’ombrellone i dipendenti stagionali non si trovano più

Una vera caccia al tesoro, su tanti fronti. Non solo bagnini (che continuano a mancare all’appello) ma anche camerieri, cuochi e pizzaioli. Personale per la stagione estiva. Sul litorale pisano sono già scattati i "lavori in corso" per l’estate 2023, tra manutenzioni e accoglienza clienti. Ma per coprire tutte le figure necessarie la ricerca si fa sempre più faticosa. "Il mio appello fino ad oggi è andato a vuoto, nessun potenziale bagnino ha risposto al mio annuncio" conferma Cristiano Scarpellini del bagno Marco Polo di Marina. "Anche per noi è stata dura trovare i bagnini per coprire tutti i turni, e ogni anno diventa più difficile - aggiunge Gianluca Tiozzo, titolare del bagno Impero - I ragazzi che frequentano i corsi per il salvamento, arrivano al brevetto ma più per ottenere crediti formativi che per fare realmente questo mestiere, infatti poi fanno tutt’altro e sulla spiaggia non li vediamo affatto". È’ d’accordo anche Alessandro Cordoni (bagno Vittoria di Marina), responsabile del litorale per Confesercenti: "Noi alla fine abbiamo assunto un giovane ragazzo di San Giuliano, attivando conoscenze personali. Come ormai accade da qualche anno mancano camerieri e bagnìni un po’ su tutto il litorale". "Molti miei colleghi - dice Alvaro...