Litorale, il 31 agosto Marina di Pisa protagonista della trasmissione di Rai Uno “Camper”

Pisa, 30 agosto 2023 - Domani, giovedi 31 agosto alle ore 12.25, su Rai Uno andrà in onda la puntata della trsmissione “Camper” con il sevizio dedicato a Marina di Pisa condotto in studio dal volto storico di Linea Vede, Marcello Masi. La puntata vedrà l’inviata Elisa Silvestrin incontrare i turisti che hanno scelto il Litorale di Marina di Pisa per le proprie vacanze, accompagnata sulla spiaggia dalla associazione “SICS Scuola Cani Salvataggio Firenze”, che con i suoi volontari svolge attività di protezione civile e di salvataggio con unità cinofile in acque marine, lacustri e bianche. Non mancherà la parte storica con l’intervista a Roberto Sonnini che ripercorrerà i principali fatti storici del litorale, ricordando anche i tempi del famoso Trammino che portava i pisani e i turisti al mare nel secolo scorso, il cui tracciato è adesso percorso dalla Ciclopista che anche oggi collega la città di Pisa con il suo litorale, attraverso un bellissimo itinerario da percorrere in bicicletta all’interno di un territorio a grande valenza naturalistica. La trasmissione farà infine tappa al porto turistico di Marina, con la sua inconfondibile vista dei retoni a Bocca d’Arno, grazie anche alla disponibilità di Nicola Ghimenti, pescatore marinese che con la sua barca accompagnerà l’inviata lungo le rive dell’Arno, costeggiando le bellezze naturalistiche del Parco di San Rossore.

M.B.