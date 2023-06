"Litorale, dune a rischio" Altolà di Italia Nostra a Parco e imprese balneari

"Chiediamo alle associazioni balneari, alla luce delle loro dichiarazioni, di far rispettare a tutti i propri aderenti le prescrizioni del Parco". È un appello della sezione pisana di Italia nostra successivo all’incontro fra Parco e associazioni balneari pisane, incontro dove gli operatori dei bagni sarebbero favorevoli all’ipotesi che "il Parco trasferisca le competenze all’amministrazione per la pianificazione" pur "confermando la salvaguardia ambientale, a cominciare, nel caso di Calambrone, dalle aree dunali".

"Anche il presidente Bani – continuano da Italia Nostra - sottolinea che il Parco punta a "una visione unitaria che coniughi ambiente e sviluppo sostenibile". Per il litorale pisano "esso punta a mantenere direttive e prescrizioni con un’attenzione particolare alle area più naturali come le dune e il bosco", e non ci saranno né "nuovo consumo di suolo" né "aumenti di volume". Italia Nostra, pur riconoscendo le buone intenzioni, "dubita che sia semplice applicarle. Il trasferimento al Comune delle competenze urbanistiche nelle "aree contigue" del litorale "comporta – secondo l’associazione -, per quest’ultimo, nuove e importanti responsabilità, ma, alla luce di quanto fatto sin ora, non sempre il Comune ha mostrato una ferma volontà di salvaguardare le dune almeno con il necessario coordinamento fra i suoi uffici dell’ambiente, dell’urbanistica e del demanio". "Ad esempio, - precisa Italia Nostra - negli anni Novanta, abbiamo assistito allo smantellamento di gran parte delle spiagge libere di Tirrenia, dove erano ovunque presenti le dune: queste ultime, pur essendo state affidate al Wwf, sono state poi sottoposte in molti casi ad alterazioni indebite, da parte dei bagni confinanti. Ugualmente, nell’area di Calambrone, sono aumentate le concessioni private, sulla scorta di delibere comunali, varate da tempo, con le quali la percentuale di spiagge libere previste è stata drasticamente ridotta. Più volte poi, alcuni stabilimenti balneari hanno risagomato a loro vantaggio, senza particolari problemi, il piede della duna, durante i consueti livellamenti della spiaggia, operati all’inizio della stagione balneare". Infine l’appello dell’associazione: "Chiediamo alle associazioni balneari, alla luce delle loro dichiarazioni, di far rispettare a tutti i propri aderenti le prescrizioni del Parco e le normative nazionali e regionali di salvaguardia delle dune costiere. Non si devono più ripetere episodi come lo sbancamento della duna antistante la ex colonia Regina del Mare, operato alcuni anni fa all’indomani del suo restauro, per realizzare un passaggio, di larghezza esagerata per il transito pedonale. Né devono essere tollerati i rilasci molto frequenti di rifiuti e materiale di risulta tra le dune".

Ca.Ve.