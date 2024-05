Litorale, area di Tirrenia nuovamente idonea alla balneazione

Pisa, 16 maggio 2024. In seguito ai risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevati, una nuova ordinanza firmata questo pomeriggio ha revocato con effetto immediato il divieto di balneazione nel tratto marino costiero di Tirrenia. La revoca è avvenuta in seguito a una nota di Arpat, area vasta Costa, che comunica che, a seguito dei campionamenti avvenuti, “i risultati delle analisi relative ai parametri Enterococchi intestinali, effettuate sui campioni di acqua di mare prelevati, sono risultati favorevoli e pertanto l’area in oggetto risulta essere nuovamente idonea alla balneazione”.

Il giorno prima infatti, a seguito dei campionamenti effettuati da Arpat sono state infatti rilevate concentrazioni di Escherichia coli superiori ai limiti previsti dalle normative, che rendono il tratto di costa temporaneamente non idoneo alla balneazione. L'ordinanza, adottata a fini precauzionali, ha avuto efficacia fino a quanto i campionamenti non hanno dato esito favorevole alla balneazione.

M.B.