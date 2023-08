Litigio per la fermata Prende a pugni l’autista e scappa "Superato il limite"

Un litigio a proposito della fermata. Ed esplode la violenza. Il giovane si avvicina all’autista di Autolinee e gli sferra due pugni in testa. Poi scappa. E’ successo di nuovo, alle 18 della vigilia di Ferragosto, a Marina, sulla tratta per il litorale. Tanto che i sindacati hanno scritto un comunicato congiunto. Le sigle Filt Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl trasporti, Faisa Cisal denunciano "l’ennesimo episodio di violenza" . E rimarcano: "Ad oggi fatti di violenza come questo passano quasi inosservati vista la situazione generale dell’ordine pubblico", ma vogliono sottolineare: "La situazione di forte disagio in cui gli autisti si trovano ad operare". E parlano di "persone che nella migliore delle ipotesi sono "invadenti, non è raro vedersi mostrare un telefonino con una destinazione che non si conosce, ma alla quale l’utente pretende che tu lo accompagni… poi c’è chi vuole il biglietto ma non ha la moneta contata e pretende il resto ovviamente tutto nella propria lingua di origine o quasi. Poi ci sono quelli che suonano in maniera isterica il campanello di prenotazione della discesa, arrivano alla fermata e non scendono e qua già passiamo ad una utenza maleducata; e che dire di quelli che si scagliano contro i conducenti rei del fatto di essere in ritardo, come se la cosa dipendesse dalla volontà di chi guida? Ma andiamo oltre. Ci sono quelli che fumano, bevono alcolici, ascoltano musica ad alto volume e se dici loro qualcosa reagiscono in maniera violenta sia a livello verbale che fisico". Un elenco lungo. I mezzi sono grossi, i "percorsi trafficati e a volte stretti", tra chi guida "monopattini, pedoni e automobilisti indisciplinati ed aggressivi, che non permettono un attimo di distrazione".

Quindi, le conclusioni. "Se non si interviene in maniera concreta e rapida la capacità di sopportazione dei conducenti andrà presto oltre il proprio limite… non è un caso che le aziende trovano sempre più difficoltà nel reperire gli autisti". Le richieste: "Proteggere il posto guida in maniera totale, in pratica chiudere le cabine di guida, eviterebbe perlomeno i danni fisici ai conducenti aggrediti. Questa soluzione presenta anche il vantaggio di isolare perlomeno parzialmente il conducente da tutte le molestie che derivano da richieste di informazioni e quant’altro, rendendo così possibile una migliore concentrazione alla guida". "Si deve dare atto ad Autolinee Toscane – proseguono – di aver iniziato un percorso in tal senso, avendo già operativo nella sede di Pisa un mezzo con cabina quasi totalmente chiusa e diversi mezzi con protezione parziale. Speriamo che le cose procedano per il meglio e in fretta". Ma il problema è di "ordine pubblico e quindi come tale va affrontato e risolto. Sono stati fatti già diversi i tentativi in passato concertando le azioni con i soggetti preposti al controllo dell’ordine pubblico, ma tutti senza esito positivo. Nei prossimi giorni chiederemo udienza a tutti, certi di riscontri in tempi brevi". Pronti "a utilizzare tutti gli strumenti legittimi per tutelare i lavoratori".

Antonia Casini