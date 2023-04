Litigare con Alexa o videochiamare?

Abbiamo nonni di tutti tipi. Quelli che chiamano con il loro cellulare tutti i giorni all’ora di pranzo poiché sanno che i nipoti sono da soli, quelli che fanno chiamate con Whatsapp collettive coinvolgendo anche gli zii. Ci sono nonne che usano facebook e altre che parlano con Alexa. Ci sono nonne che litigano con Alexa e che per questo ci fanno sorridere. Dobbiamo dire però che il Lockdown ha spinto tutti a utilizzare al meglio il proprio telefono in modo da riuscire a fare, oltre alle chiamate, anche le videochiamate e ci poter parlare scherzando insieme sui nostri argomenti preferiti: il calcio per esempio. E soprattutto i nonni che abitano lontano hanno mantenuto l’abitudine di collegarsi con la videocamera di Whatsapp per contattare i loro nipoti. Accanto a questi più tecnologici ci sono quelli che chiedono aiuto per configurare i canali della TV, che hanno problemi con il telecomando e che il telefono lo usano solo per chiamare. Ttecnologici o no, i nonni sono una grande risorsa per il legame affettivo fatto di ricordi: ci raccontano sia vicende di storia che hanno vissuto, sia episodi divertenti dell’infanzia dei nostri genitori; e per l’affetto incondizionato nei nostri confronti.