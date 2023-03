Litiga con la fidanzata e distrugge con un sasso l’auto della madre: minorenne nei guai

La polizia è intervenuta all'alba per fermare il ragazzino (foto di repertorio)

Pisa, 12 marzo 2023 – Follia all’alba a Pisa. Un ragazzino minorenne dopo aver litigato con la fidanzata e la madre di lei, ha raccolto un sasso per terra e ha iniziato a distruggere il cofano dell’auto della donna, parcheggiata sotto la loro casa.

Tutto è accaduto poco prima delle 5 di stamani. Gli agenti della polizia, intervenuti su segnalazione dei vicini di casa, hanno trovato il ragazzino con il sasso ancora in mano. “Disarmato”, il ragazzino è stato poi portato in questura e riaffidato ai genitori.

Il minore, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, "per sfogare la rabbia ha iniziato a inveire all'indirizzo della donna, danneggiando in più punti il cofano della sua vettura parcheggiata in strada: le urla hanno svegliato il vicinato, che ha richiesto l'intervento della polizia e gli agenti hanno riportato alla calma il giovane informando la madre della sua fidanzata della facoltà di sporgere querela per le offese e i danni subiti”.