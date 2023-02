Una pattuglia delle Volanti della Questura è intervenuta mercoledì in centro per una aggressione, vittima un 60enne. I poliziotti hanno rintracciato l’uomo, che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche perché a suo dire era stato colpito con un bastone, al culmine di una lite con un muratore che stava effettuando una ristrutturazione in un appartamento di proprietà dell’altro, per divergenze sulla correttezza dei lavori. L’aggressore è stato identificato ma non trovato più sul posto; la parte offesa dopo le cure mediche si è recata in Questura per sporgere denuncia.