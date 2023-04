Lite al consiglio comunale Telefonata ai carabinieri Bilancio passa con 14 voti

CASCINA

Un consiglio comunale fiume con tanto di litigata e telefonata ai carabinieri. L’approvazione del bilancio non è stata "indolore" per la maggioranza e le opposizioni di Cascina. Alla fine il bilancio stilato dalla giunta Betti è passato con 14 voti a favore e 6 contrari. Ma la discussione è stata tanta, accesa e talvolta anche esasperata. In aula, ma soprattutto fuori quando un consigliere di opposizione e un esponente dello staf del sindaco si sono presi a male parole per questioni inerenti la pianta organica. Qualcuno, non si sa chi, ha telefonato al 112, ma alla fine non c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri. La calma è tornata senza bisogno delle forze dell’ordine.

"Sgombriamo il campo da alcuni equivoci – il commento che il sindaco Michelangelo Betti ha affidato a una nota – L’unico elemento vero, che è un cruccio anche per noi, è presentare il bilancio ad aprile. Avremmo voluto anticipare di molto i tempi. Non vale come giustificazione, ma far quadrare un bilancio in tempi stretti in un periodo di caro-prezzi e quando ci si trova a dover gestire 30 milioni di finanziamenti da Pnrr ottenuti da questa amministrazione, può portare a un allungamento dei tempi".

"Veniamo alle cifre – precisa Betti – Si parla tanto di macchina amministrativa: nel periodo 2015-2020 in questo Comune ci sono state 39 assunzioni a fronte di 54 cessazioni, con un saldo negativo di 15 unità. Dal 2021 al 2023 i nuovi ingressi sono stati 56 contro 43 cessazioni, con un saldo positivo di 13 dipendenti. Sono andate via delle persone? Sì, ma ne sono anche arrivate altre. C’è stato un periodo in cui la mobilità è sembrata un elemento impazzito per tutti gli enti, con tanti trasferimenti e tanti concorsi nello stesso periodo. E comunque i numeri non possono essere smentiti".

"Dire poi che non facciamo nulla sull’impiantistica sportiva dopo una variazione di bilancio da 450.000 euro proprio per ristrutturazioni sugli impianti, mi porta a sperare che qualcuno abbia confuso i fogli degli appunti – conclude il sindaco Betti – Lo stesso dicasi per la polizia municipale. Chiudo sull’addizionale comunale all’Irpef. Ritengo che, anche se messa allo 0,8%, non sia la causa dell’evasione fiscale a Cascina. L’abbiamo trovata allo 0,75% e l’abbiamo rimodulata per scaglioni, ma vorrei far notare che la precedente amministrazione l’ha portata dallo 0,8 allo 0,75 solo per l’annualità 2020, nell’anno in cui si andava a elezioni. E sui lavori pubblici questa amministrazione ha portato da 1,8 a 3,6 milioni le spese per le manutenzioni e a oltre 4 milioni di euro nel 2022 di lavori".