"L’istinto del bagnino è buttarsi e aiutare La presa di salvataggio è fondamentale"

di Ilaria Vallerini

"L’istinto è quello di buttarsi e aiutare". Paolo Bacciottini, pisano di nascita ma residente nel comune di Vecchiano, professore in pensione di 69 anni, è al suo terzo salvataggio in mare. Questa volta in Versilia nei confronti di Antonello Bianchi, classe 1972, di Varese. Mentre in quegli stessi giorni morivano in mare (a Marina di Vecchiano) due turisti e un uomo a Rosignano Solvay. "Quel giorno sventolava bandiera rossa, ma con cautela alcune persone si erano andate a rinfrescare restando a vista. Ad un certo punto mi sono accorto che una coppia stava avendo problemi in mare, mi sono avvicinato e ho chiesto: “State scherzando o c’è un problema?“. A quel punto la donna mi ha detto che il marito si stava sentendo male, era entrato nel panico e non riusciva più a raggiungere la riva. Così non ci ho pensato due volte e sono scattato con una serie di bracciate verso di lui. L’ho preso mettendo in pratica la presa di salvataggio per tenerlo a galla e ho iniziato a nuotare col destro per raggiungere la riva (eravamo a circa 50 metri di distanza)". Nel mentre la richiesta di aiuto è arrivata alla spiaggia e alle orecchie dei bagnini che prontamente sono corsi in soccorso dei bagnanti. "Sono stati momenti difficili: in balia delle onde e a lottare con il mare, fortunatamente è andata bene, ma purtroppo non sempre è così come ci ricordano le cronache", commenta Bacciottini.

"Fino a ora ho salvato tre persone che rischiavano di annegare: due al largo e una più a riva. Ringrazio per questo mio fratello maggiore che convinse mia madre a iscrivermi al corso di nuoto gratuito del Comune di Pisa, erano i primi anni ’60. Quando si semina bene i frutti arrivano anche dopo anni. Oggi la scuola (e lo dico da insegnante in pensione) potrebbe veramente fare la differenza istituendo un corso gratuito di nuoto per tutte le nuove generazioni".