Lirica "Rosina, brio e vita"

Cantano perfino gli occhi di Chiara Amarù. Soppesa la testa di lato, disegnando uno sguardo lontano pensando alla sua ’Cenerentola’. Poi le iridi tornano piene di brio ora che torna Rosina. Chi ancora oggi pensa alla lirica come un’arte lontana, immobile, ferma che non parla alla società di questi giorni, forse potrebbe ricredersi assistendo alla modernità del messaggio del "Barbiere di Siviglia". Con il maestro Rossini si aprirà, infatti, la stagione del Verdi laddove sul palco si alterneranno grandi talenti proprio come Chiara Amarù. Mezzosoprano, Oscar della Lirica nel 2013, fresca di trionfi alla Scala di Milano a New York e a Parigi.

Chiara Amarù e se chiedessimo di scegliere fra Puccini e Verdi. Come la mettiamo?

"Forse la sorprenderei dicendo... Rossini. Con Rossini sono nata, la sua Cenerentola racchiude l’intero mio mondo e i miei sentimenti più profondi. Cenerentola parla al mio cuore e sul palco vivo con lei. Ma Rosina del Barbiere...".

Chi è Rosina?

"E’ il brio e la freschezza di una ragazzina. Una giovane dolce eppure sensuale, intelligente, complice. Una ragazza in grado di capire perfettamente chi ha davanti e come adattarsi. E poi è una ragazza forte. Ma forte di una perseveranza che scava, piano piano, la coscienza fino a raggiungere il proprio obiettivo. Eh... Rosina".

Ne parla come di una cara amica.

"Nella mia carriera avrò portato sul palco più di cento ‘Barbieri’. Eppure, la sfida è anche questa: ogni sera aggiungere una sfumatura, un sentimento, un’interpretazione diversa. E poi, mi creda, ogni volta c’è sempre quel pizzico di tensione...".

Lei ha cantato sui palchi più prestigiosi del mondo. La emoziona ancora?

"Senza dubbio. Il momento più bello è quando l’opera è terminata. L’ultima nota è emessa e il pubblico applaude. Ecco, è impossibile abituarsi a qualcosa di simile. Alla Scala l’emozione è stata così travolgente da non poter descrivere. Tutto ciò ripaga lunghi anni di studio e tanti sacrifici".

Una vita di lezioni e attenzioni.

"Una vita ricchissima, sono una privilegiata nello svolgere questo lavoro. Eppure, senza fraintendimenti, mi creda, è un po’ come essere un’atleta di alto livello. Bisogna sempre tenere alta la concentrazione dentro e fuori dal teatro".

Con Pisa ha un legame speciale. Non è così?

"Non lo nascondo. Sono nata in Sicilia, da una famiglia di musicisti. Però ho vissuto una parte della mia vita proprio in questa città. Cantare su questo palco mi rende felice".

Senta, perché la lirica non va di moda. Se lo chiede?

"Senza scadere nelle frasi fatte credo che si possa tranquillamente asserire che questa società è piuttosto superficiale. Con l’immediatezza dei video sul cellulare e dei social la lirica non può competere. Tuttavia...".

Che cosa?

"Una minoranza di giovani si avvicinano all’opera ma coloro che lo fanno ne restano entusiasti. Vede la Lirica si porta dietro tutta una serie di ‘frasi fatte’ che la appesantiscono. Le signore anziane che si vestono bene e dormono, lunghe musiche noiose. Ebbene, tutto ciò non corrisponde affatto al vero. Prendiamo Rosina...".

Così torniamo all’opera che andrà in scena venerdì prossimo al Verdi.

"Rosina è una ragazza che parla anche alle giovani di oggi per la sua potente semplicità. Nella versione che porteremo a Pisa, per altro, proprio per inserirla in un contesto più attuale si muove fra spicchi di pizza e corrieri Glovo che giungono in bicicletta".

Senta, qual era il suo sogno da bambina: voleva diventare una cantante lirica?

"No, è stata piuttosto un’intuizione della mia famiglia che ha visto in me qualcosa che non credevo di possedere. Mio padre e mia madre sono musicisti e ho sempre creduto di poter vivere con e di musica. Ma non credevo possibile raggiungere questi traguardi".

Proprio come Rosina, una gentile forza della natura in grado, col sorriso, lo studio e il talento, di conquistare il mondo.