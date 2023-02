L’ira colorita del sindaco fa indignare l’opposizione

Battaglia politica via social e sui social a Calci. "Il sindaco, con i suoi assessori, prevede un codice di comportamento che i dipendenti comunali sono tenuti a rispettare proprio sui social e nei confronti dei cittadini" affermano i consiglieri di opposizione della lista Uniti per Calci. "Siamo allibiti: lui poi che fa? Offre forse il buon esempio? Ma figuriamoci! Pochi giorni dopo scrive sulla propria pagina facebook un post pubblico che si conclude con ‘Ora vi frugate… E forse ripenserete a quanto siete stati… stronzi!". Non importa chi siano i destinatari — ovvero coloro che abbandonano i rifiuti, il cui comportamento è assolutamente da condannare (nello specifico: i responsabili di una discarica di sacchi e scatole di materiali indifferenziati ed elettrici in zona Paduletto, in via di identificazione da parte della Municipale, ndr) — , l’uso di espressioni di questo tipo è in ogni caso inaccettabile da parte di una carica istituzionale". Uniti per Calci fa notare che questo tipo di gergo non è stato usato dal sindaco Massimiliano Ghimenti per la prima volta. "Si è passati dal ‘alle persone civili sappiate che fate semplicemente schifo’ in relazione a episodi simili, alla tristemente famosa ‘roba da sagra del rutto’ rivolta proprio alla nostra capogruppo Serena Sbrana, dopo che la minoranza aveva parlato del declino della fiera patronale di agosto". "Cambiano le stagioni ma non i modi del sindaco, che usa espressioni che non possono trovare giustificazione alcuna, soprattutto se pronunciate da chi rappresenta un’intera comunità. Sarebbe opportuno che la giunta calcesana, oltre a preoccuparsi di dettare regole di comportamento per i dipendenti, stilasse delle linee guida anche sul contegno che devono tenere gli amministratori. Forse eviteremmo ulteriori spiacevoli episodi analoghi. E sia chiaro: non si tratta di semplici formalismi, ma di rispetto per le istituzioni e per il ruolo che si riveste".