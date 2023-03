"Linea veloce Pisa–Firenze Salvini spieghi"

I senatori Pd Ylenia Zambito, Dario Parrini e Silvio Franceschelli hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulle sorti del quadruplicamento del percorso tra Pisa ed Empoli, lungo la linea ferroviaria Livorno-Firenze. "Nella documentazione del Ministero è presente lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario veloce Pisa-Firenze – scrivono . Risultato ottenuto nella precedente legislatura che vide tra i protagonisti l’allora segretario Pd Enrico Letta e la stessa Zambito, responsabile Infrastrutture Pd Toscana, che intervennero per rendere strategica a livello nazionale l’opera ed inserirla, tramite l’osservazione della commissione Trasporti della Camera nell’ottica di velocizzare l’iter, nelle progettazioni di fattibilità del Documento strategico della mobilità ferroviaria. Invece la situazione è ferma nonostante gli annunci a favore dell’opera dal ministro Salvini. Chiediamon quali iniziative siano in essere e in che tempi affinché Rfi predisponga rapidamente la progettazione di fattibilità tecnico-economica della linea veloce Firenze-Pisa e la progettazione definitiva del quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa e i motivi che hanno finora impedito tale adempimento".