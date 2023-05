L’impegno di Abodi "Soldi per la nuova Arena Ora davvero si può fare"

Sostegno economico: ovvero soldi per il nuovo stadio, in buona sostanza. "Le risorse – assicura Andrea Abodi – ci sono. Adesso servono progetti e pianificazione. E la nuova proprietà del Pisa ha le idee chiare e sono certo che, una volta ultimato il cantiere per il nuovo centro sportivo, anche il progetto stadio godrà di un’importante accelerata". E’ questo il tema centrale dell’intervento del Ministro dello Sport ospite all’Arena Garibaldi insieme al sindaco Michele Conti. E, proprio con il primo cittadino, il Ministro ha inteso fare un punto della situazione sugli impianti sportivi cittadini e non solo: "Anche io sogno tanti nuovi stadi in Italia – argomenta Abodi – e mi auguro di trasformarli sfruttando le possibilità economiche offerte dagli Europei di calcio del 2032. Attraverso questi fondi riusciremo a mettere i club e gli investitori nelle condizioni di poter operare. Abbiamo bisogno di infrastrutture adeguate e accessibili a tutti gli effetti, moderne e funzionali per i fruitori degli impianti. Questa Amministrazione è sempre stata disponibile e il Pisa ha le idee chiare e viene da esperienze importanti. Lo stadio è imprescindibile da questo punto di vista". Il sindaco Conti invece ha rimarcato tutto l’impegno della sua amministrazione per l’approvazione della variante stadio e la realizzazione del centro sportivo: "i cui primi lavori sono già iniziati con la demolizione di alcune strutture esistenti". "Per quanto concerne lo stadio – conclude Conti –, grazie anche a un confronto continuo con il Pisa Sporting Club, ci sono tutte le condizioni per la sua riqualificazione funzionale e il miglioramento delle condizioni di vivibilità e fruibilità del quartiere di Porta a Lucca. Nell’ambito del progetto “Smart Pisa” abbiamo anche previsto la realizzazione di un sistema di accesso intelligente tramite App alla zona intorno allo stadio nei giorni degli eventi per eliminare il fenomeno di traffico e parcheggio selvaggio".

Saverio Bargagna