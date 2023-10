L’impegno dei Rotary e le iniziative in città

Una torre di Pisa illuminata di rosso e una giornata di iniziative informative per sensibilizzare sulla prevenzione e diffusione della poliomielite, malattia purtroppo ancora presente nel mondo per la quale non esistono farmaci, ma un’unica arma di difesa: i vaccini. Nella giornata mondiale della Polio celebrata come ogni anno il 24 ottobre, i tre Rotary club Pisa, Galilei e Pacinotti, impegnati nella campagna "End Polio Now" hanno incontrato i ragazzi di alcune classi delle scuole media "Fibonacci" e succursale "Fucini". Nella sala delle Baleari del Comune un gran numero di studenti interessati e partecipativi hanno ascoltato e fatto domande su un tema che sembra distante dalla loro quotidianità, ma che rappresenta invece ancora un pericolo presente, per il quale unico scudo è la conoscenza della malattia, e i modi per prevenirla.

Erano presenti l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, l’assessore alla scuola e servizi educativi Riccardo Buscemi, il presidente commissione della Rotary Foundation del Rotary Club Pisa Paolo Ghezzi, il presidente Rotary Pacinotti Simone Morganti, il presidente Rotary Pisa Galilei Ignazio Bulgarella e il professore emerito di pediatria dell’Università degli Studi di Pisa Giuseppe Saggese.

I tre club pisani, impegnati da decenni nel contribuire alla raccolta fondi per il programma internazionale per l’eradicazione della polio, malattia che provoca paralisi e può essere fatale, che tuttora minaccia i bambini di alcune parti del mondo, hanno scelto di celebrare insieme la giornata mondiale "End Polio Now" dando così avvio alle attività di informazione e raccolta fondi che caratterizzeranno i prossimi mesi. Si è parlato di stile di vita corretto, con l’intervento del prof. Saggese, vicino da anni ai temi delicati che riguardano la salute dei bambini, e di quello che si può fare per essere consapevoli e attenti nei confronti dei pericoli quotidiani. "I vaccini a disposizione contro la malattia sono due- ha ricordato Ghezzi - e sono stati vaccinati, grazia all’attività di raccolta fondi perpetrata dal Rotary, circa 3 miliardi di bambini in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di debellare definitivamente la polio". La costruzione della pace, la prevenzione delle malattie, promuovere iniziative per risolvere problematiche mondiali, la salute materna infantile, l’alfabetizzazione di base, come ha ricordato il presidente del Rotary Pisa galilei Bulgarella, sono altri obiettivi e azioni alle quali il Rotary si dedica, grazie alla partecipazione dei membri dei diversi clubs presenti sul territorio".

La condivisione del messaggio di attenzione sulla poliomielite, anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, è uno strumento indispensabile e prezioso per cancellarla dalla lista delle malattie che ancora affliggono l’umanità.

Alessandra Alderigi