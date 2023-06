"L’immagine del fallimento della destra"

"Queste immagini sono il fallimento del centrodestra – va dritto al punto il capogruppo Pd, Matteo Trapani (nella foto), che chiama in causa l’ex assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno, ora assessore al sociale -. Quando non hai fatto nulla per riqualificare gli spazi della città sia in senso urbanistico che sociale, annullando tutti i progetti di controllo e sostegno, senza occuparti delle marginalità e delle difficoltà diffuse è normale che poi Pisa diventi sempre più invivibile e insicura". Dello stesso avviso è Luigi Sofia: "È inutile sorprendersi perché è sempre stato così in questi anni. Il tema della sicurezza sociale è un tema di sinistra – continua il consigliere Sofia -, la qualità della vita nei quartieri, l’offerta culturale e la capacità di offrire ai cittadini strade e piazze illuminate, verdi e accoglienti capaci di generare socialità e aggregazione, sono sfide a cui noi non possiamo rinunciare". Oggi una delegazione di Fratelli d’Italia incontrerà il questore. "Quanto successo in piazza delle Vettovaglie non deve ripetersi – spiega il consigliere regionale Diego Petrucci -. Occorre trovare soluzioni di concerto tra forze dell’ordine e amministrazione peri individuare i deterrenti necessari a prevenire questi reati. Chiederemo tolleranza zero verso chi non rispetta la legge". Sul tema anche la consigliera comunale meloniana, Alessandra Orlanza: "Ho letto sui social diversi commenti negativi verso le forze dell’ordine. Non si può sminuire e denigrare l’operato di chi ogni giorno cerca di garantire la sicurezza. Una rissa tra balordi è evento imprevedibile che si consuma in pochissimi minuti. Il vero problema sono le scarse risorse impiegate sul territorio e la presenza di leggi che non aiutano nella lottaia alla criminalità".

Enrico Mattia Del Punta