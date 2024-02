Licenziato, ora è attesa la sentenza

Fu licenziato ed è in corso la vertenza. Ieri è stato discusso il caso, in sede civile, davanti al Tribunale del Lavoro di Pisa. La sentenza è prevista per oggi quando ci sarà poi un presidio davanti al Comune, organizzato ieri (al quale avrebbe preso parte anche il consigliere comunale Ciccio Auletta) e poi slittato proprio perché la sentenza, attesa per le scorse ore, uscirà invece in giornata.

La storia è quella di Simone Casella, delegato sindacale della Cgil, che lavorara alla Worsp, "società di vigilanza privata che assicura il servizio di guardiania nei parcheggi e agli accessi dell’ospedale di Cisanello".

Fu licenziato per aver "abbandonato il posto di lavoro", l’accusa. "Non è vero - ribattono dalla sezione di Pisa del Partito dei Carc – Simone lavorava per conto dell’istituto in appalto dentro l’ospedale di Cisanello, e fu licenziato solo ed esclusivamente per la sua attività sindacale all’interno dell’azienda per aver denunciato i contratti irregolari con cui lui e altri colleghi erano stati assunti". "Mi allontanai dal parcheggio per ripararmi dal freddo", la sua difesa. La vertenza è in atto dalla fine del dicembre 2021.

A. C.