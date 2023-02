Liberal forum e Buona destra "Il Terzo polo non ha futuro"

"Alle regionali il tanto atteso l’exploit del Terzo Polo non si è verificato, anzi c’è una regressione rispetto alle politiche. L’astensionismo, inoltre, ci dice una cosa molto semplice: la presenza di un’opposizione non basta anzi è irrilevante, occorre una nuova offerta politica, la proposta di un’alternativa". Lo affermano in una nota i responsabili regionali dell’associazione liberal forum e Buona destra, Giovanni Pardini e Massimo Gaggini, che nei giorni scorsi hanno partecipato anche alle assemblee programmatiche del Terzo polo pisano.

"Dai militanti e sostenitori terzopolisti - spiegano - fino ai vertici dei partiti è un continuo rimpiangere i bei tempi del Pd renziano e rimproverare il suo superamento ad opera delle leadership che lo hanno succeduto. Non parlano d’altro che del Pd, che vorrebbero redimerlo e ricominciare da capo. C’è una visione idilliaca del Pd come se fosse una buona idea applicata male. No, il Pd era e resta un’idea fondata sul connubio anti-socialista fra post comunisti e post democristiani di sinistra. Non poteva che derivarne ciò che ne è derivato: un partito cattocomunista. O si ha la forza di andare oltre, di guardare altrove, di superare questa sindrome dell’ex, o per il Terzo Polo non c’è futuro. Oggi il Terzo Polo non è equidistante da destra e sinistra: con la sinistra si può alleare, con la destra, di fatto, no, quindi non si può definire ‘di centro’ né ‘oltre’ lo schema destrasinistra".

Da qui il ragionamento conclusivo, ovvero per essere davvero "un’alternativa al bi-populismo, Azione e Italia Viva sono quindi chiamati ad andare oltre la loro stessa genesi di ex Pd: non serve un ‘partito unico’ con due o tre o quattro gambe, serve un partito nuovo, con un nuovo linguaggio, un nuovo posizionamento, una nuova organizzazione e una nuova leadership: si tratta di una possibilità realistica? Oggi non pare, ma sta anche e soprattutto a noi liberali farla diventare reale".