L’ex sindaco Di Maio entra nella squadra di FNP CISL di Pisa

L’ex sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, già presidente della Società della Salute della Zona Pisana, entra a far parte della squadra della Fnp Cisl di Pisa per la contrattazione dei bilanci comunali e la contrattazione sociale. Con una lunga esperienza amministrativa e un forte impegno nel sociale, Sergio Di Maio porterà all’interno del sindacato la sua competenza nelle politiche pubbliche e nella gestione delle risorse locali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e parti sociali.

"Accolgo con entusiasmo questo nuovo impegno nella Fnp Cisl Pisa – dichiara Sergio Di Maio – Metterò a disposizione la mia esperienza amministrativa per contribuire ad una contrattazione sociale più equa, attenta ai bisogni dei pensionati, delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione. Oggi più che mai è necessario un confronto costruttivo con le amministrazioni locali sui bilanci comunali, per garantire servizi di qualità senza aumentare la pressione fiscale sui cittadini. Il sindacato dei pensionati deve essere protagonista del dialogo con le istituzioni locali – aggiunge Di Maio – perché solo così possiamo difendere e rafforzare diritti e servizi essenziali, garantendo una migliore qualità della vita per tutti i cittadini, a partire dai più vulnerabili".

L’ingresso di Di Maio rappresenta per la Fnp Cisl Pisa, un’ulteriore passo nel rafforzamento della sua azione a livello territoriale, puntando su competenze consolidate e su una presenza sempre più capillare nei Comuni.