L’ex assessore presidente del consiglio

La convocazione della prima riunione del consiglio comunale, in programma il 15 giugno alle 14, è stata fatta dal sindaco Michele Conti e sarà presieduta dal consigliere Andrea Ferrante (Pd), essendo il cosiddetto consigliere anziano, cioè il consigliere che ha preso più voti dati dalle preferenze e dai voti della lista. La conduzione dell’aula di Ferrante proseguirà fino all’elezione del nuovo presidente dell’assemblea elettiva. L’intesa di maggioranza è che questa poltrona tocchi alla Lega e il candidato in pole era Alessandro Gennai, già presidente nei precedenti cinque anni, ma l’esclusione di Veronica Poli dalla squadra di giunta rischia di rivoluzionare le scelte. La stessa ex assessora potrebbe ora essere la predestinata, forte probabilmente di alcuni voti che le potrebbero arrivare dalle minoranze. Non è escluso che alla fine il caos interno alla Lega non pregiudichi definitivamente la nomina lasciando campo libero ad altri esponenti della maggioranza. La seduta del consiglio comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube del consiglio comunale.