Leucemia e tumori, una "teen zone" in dono dai “Linfoamici”

San Giuliano Terme (Pisa), 31 maggio 2023 – Al Residence "Isola dei Girasoli" a San Giuliano Terme, i Linfoamici di Roma, hanno portato in dono una Teen Zone. Linfoamici è un'associazione di volontariato romana che offre supporto ai pazienti affetti da tumori del sangue, facendo anche attività all’interno del reparto di oncoematologia dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Linfoamici fa anche opera di sensibilizzazione sul tema della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche che sono fondamentali per poter effettuare trapianti salvavita per i pazienti oncologici. A questo scopo, proprio domenica 4 giugno dalle 15 in poi a Roma al Pantheon Linfoamici daranno luogo l’undicesima edizione del Linforaduno, una giornata spettacoli di piazza e di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo.

Le “teen zone” sono spazi attrezzati con ogni comfort e sono destinate ai bambini e ragazzi ospitati presso le strutture messe a disposizione da Agbalt dove poter svolgere attività di studio, svago e relax, nel corso della lunga permanenza all’interno di esse. Agbalt ha messo a disposizione gli spazi ed i “Linfoamici” le attrezzature tecnologiche e gli arredi per poter creare la teen zone pisana.

Agbalt OdV è un’associazione di genitori di fanciulli che si prefiggono di offrire la migliore assistenza cura ai bambini affetti da leucemia e altri tumori del sangue; ha sede all'interno della U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Pisa. Agbalt OdV iscritta all' Albo Regionale del Volontariato della Toscana da anni svolge tante ed apprezzate attività di volontariato finalizzate a migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie così rare e ancora potenzialmente mortali.

Il residence "Isola dei Girasoli" è formato da 12 appartamenti che sono gratuitamente messi a disposizione per delle famiglie che provengono da zone lontane, rispetto a Pisa e che hanno necessità di essere vicini all’Ospedale per visite o terapie. In seguito, il residence si è ampliato ed è nato il "Villaggio del Sorriso", costituito da due costruzioni ognuna delle quali possiede la propria identità per funzione e forma.

L'associazione offre anche un utilissimo servizio di trasporto per accompagnare i ragazzi in ospedale per effettuare le terapie giornaliere cui devono sottoporsi.

Alla consegna della "Teen Zone" sarà presente anche Massimo Pieraccini, presidente del Nucleo Operativo Protezione Civile Logistica dei trapianti di Firenze. Si tratta di un'organizzazione di volontariato che da 30 anni trasporta midollo osseo in tutto il mondo, oltre 12.500 i viaggi portati a termine, tutti con successo. “Mai una missione fallita mai una missione rifiutata” come ama dire Massimo Pieraccini parlando dell’Associazione che rappresenta. Per la sua conoscenza delle realtà sociali ha creato il contatto tra Agbalt e Linfoamici per la realizzazione della Teen Zone.

L’evento è la testimonianza di come le associazioni di volontariato sappiano unirsi e fare squadra per poter portare a compimento opere di vera solidarietà unendo gli sforzi per essere di sostegno a chi è stato meno fortunato ed ha purtroppo ricevuto in dote dalla vita una brutta malattia.

In qualità di associazione beneficiaria vogliamo porgere i nostri più sinceri ringraziamenti all’associazione Linfoamici ed al Nucleo Operativo Protezione Civile Logistica e trapianti di Firenze, ci ha detto Mirko D’aversa nella sua qualità di Presidente di Agbalt che ha poi chiosato:

“Se vuoi arrivare primo corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”.