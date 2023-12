‘Letterina’ al sindaco dal quartiere di Gagno: "In regalo vorremmo il circolo per anziani"

Panettoni e pandori consegnati ai residenti di Gagno dal sindaco di Pisa in occasione del tradizionale scambio di auguri con i cittadini. Come tutti gli anni fin da inizio del primo mandato, Giunta e primo cittadino incontrano cittadini e famiglie dei quartieri per scambiarsi gli auguri di Natale e ascoltare opinioni e richieste dei residenti. Questa volta l’appuntamento si è svolto a Gagno, nella mattinata di ieri: "Un momento importante – ha detto il sindaco Conti -, anche quest’anno la distribuzione dei panettoni ai nostri concittadini e in particolare a coloro che sono in difficoltà vuole essere un piccolo messaggio di speranza che la nostra amministrazione vuole mandare, un’occasione importante per incontrarsi direttamente con i residenti, ascoltarli, recepire le loro richieste, parlare degli interventi realizzati e quelli in programma. In questo quartiere – ha ricordato il primo cittadino parlando dei lavori fatti negli anni precedenti -, abbiamo riqualificato gli arredi e piantumato nuovo verde urbano. Una riqualificazione che continuerà nei prossimi anni con i lavori sui condomini che necessitano di interventi".

Alla consegna dei tradizionali dolci natalizi erano presenti anche il vicesindaco, Raffaele Latrofa, e gli assessori, Gabriella Porcaro e Giovanna Bonanno. Un’occasione quella degli auguri anche per ascoltare le voci dei residenti: "Ho fatto i complimenti al sindaco – ha raccontato Guido Maggiori abitante di Gagno -, per tutti i lavori nella zona e la gestione del verde. Spero continui così nel suo lavoro, è stato un piacere farlo di persona, il quartiere è cambiato visibilmente negli ultimi anni". Tra un augurio e una stretta di mano, vengono anche fatti suggerimenti e interventi di cui il quartiere potrebbe aver bisogno.

"Ho chiesto – ha spiegato Roberto Guidi -, informazioni sul casotto di legno in via di Gagno, sarebbe bello realizzarci un circolo per gli anziani". Tra i residenti presenti circa, una decina, anche Iva Poalicchi, da 45 anni abitante di Gagno: "Sono una bancarellaia storica – ha spiegato -, ho chiesto al sindaco aggiornamenti sui lavori che partiranno a breve e delle nuove postazioni, che mi ha assicurato, verranno distribuite secondo anzianità della licenza, ma anche come funzioneranno gli spostamenti per chi è di diritto in graduatoria ad essere trasferito nei nuovi appartamenti che verranno costruiti nel quartiere".

Enrico Mattia Del Punta