Lettera ai candidati "Niente lista dei desideri ma priorità concrete"

Lettera ai candidati sindaco dalla Pisa del futuro (secondo il coordinamento dei comitati dei residenti). Niente di utopistico bensì una lista di richieste o meglio di desideri che vanno da una vera mobilità pubblica, alla lotta alla malamovida e valorizzazione del decoro urbano. E poi la navigabilità del Fosso del Mulino, una passerella ciclopedonale tra via santa Maria e San Antonio, il ripristino della Lam rossa Pisa-Aeroporto, piscine lungo l’Arno ed un inno della città da farsi con concorso pubblico. Francesco Pozzi del comitato di Santa Maria dice: "La mobilità deve essere calibrata su una città metropolitana. Il volume dei servizi erogati da Pisa è paria 160mila utilizzatori al giorno, servizi pagati da soli 89mila residenti. A questi si aggiungano 60mila pendolar dai comuni limitrofi, 60mila ingressi giornalieri tra pazienti e familiari e personale sanitario e poi i 51mila studenti. Bisogna ripensare tutto anche la mobilità, in termini di Pisa metropolitana". Luca Vannozzi del comitato I Passi sulla malamovida dice: "La repressione serve quando va usata. Siamo per il divertimento ma questo deve essere inclusivo. Non si possono espropriare le famiglie di intere porzioni della città perché invase da chi fa abuso di alcol e droghe". I comitati sono per la delocalizzazione della movida e per la rivalorizzazione di luoghi idonei ai festival come Giardino Scotto, Cittadella e Vecchi Macelli. L’aspetto che è tra i più importanti per i comitati è quello della partecipazione. "Si vuole dividere Pisa in quattro macro quartieri. Grave errore. Non si valorizzano le specificità delle zone cittadine. Per di più, si inseriscono nei nuovi organi di rappresentanza cittadina, troppe realtà; persino gli ordini professionali e le associazioni dei commercianti. Questa partecipazione non va bene, non ci aderiamo perché la voce grossa continuano a farla i rappresentati dei partiti e non i cittadini. C’è di nuovo una forte lottizzazione dei partiti. Livorno ha dei veri consigli di zona ad elezione diretta a cui partecipano anche chi ha più di 16 anni e gli extracomunitari". Guido Nassi del comitato La Cittadella si concentra su aspetti ambientali. "L’inquinamento acustico rientra tra i pericoli per la salute pubblica. Non ci sono centraline se non due, e non si fanno rilevamenti nella zona della malamovida. Di base su questo fronte non si è fatto nulla". Sempre in tema ambientale, il coordinamento chiede: "Il potenziamento della differenziata con cassonetti a scomparsa, con pagamento in base al quantitativo di rifiuti conferito. Eliminazione del porta a porta. Rete fognaria funzionante. Potenziamento degli orti pubblici e di vicinato, creazione di piscine lungofiume per godere di spazi irripetibili come Le Piagge, Lungarno Buozzi, La Cittadella. Erano presenti anche Luigi Pietro Lupi del comitato Porta a Mare, e Annamaria Poli presidente del coordinamento.

Carlo Venturini