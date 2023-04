L'estate Pisana prende forma con il Marina Dance Parade

Pisa, 27 aprile 2023 - Torna a grande richiesta il Marina Dance Parade, l'evento più pazzo e imprevedibile dell'estate pisana. Appuntamento a venerdì 7 luglio con il free musical festival, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord/Terre di Pisa, il patrocinio del comune di Pisa il contributo di Fipe, Sib, Silb. Sarà una serata tutta da vivere, un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy, con i più importanti dj set nazionali e internazionali. EVENTO - L'evento, organizzato intorno ai due palchi principali, uno in piazza Baleari-Largo Pontecorvo con Metempsicosi, l'altro in piazza Viviani con l'intramontabile Rememories anni '90, prevede anche una ricca e gustosa area street food in via Tullio Crosio, e poi, a cura di ColleEventi, l'esibizione delle scuole di ballo, uno spazio giochi attrezzato dedicato completamente ai bambini in via Maiorca, attrazioni varie sul Lungomare. ARTISTI - Tra gli artisti già confermati, gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, il principe Maurice con il progetto Metempsicosi; per Rememories '90 ci sono le conferme di Niki The Voice, Francesco Bix Bizio, Roby D, Clock e molti altri. Nutrita la lista degli sponsor che hanno deciso di sostenere questa e altri iniziative targate Confcommercio: BCC Banca di Pescia e Cascina, Atefi Lavanderia Industriale, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma, Lattanzi Group, L'Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena. TROLESE - “E' un ritorno in grande stile del Marina Dance Parade, dopo lo stop degli anni passati, per uno degli eventi che in passato ha registrato migliaia di presenze anche turistiche sul nostro territorio e in particolare sul litorale pisano” – il commento del presidente provinciale Fipe ConfcommercioPisa Alessandro Trolese: “Un evento di turismo musicale e molto altro ancora, totalmente gratuito, rivolto a tutti, frutto della collaborazione con il comune di Pisa e l'assessorato al turismo, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, e tutti gli sponsor che da anni ci seguono con grande fedeltà e passione” Soddisfazione per la quarta edizione del Marina Dance Parade si registra nelle parole del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, dei presidenti Luca Ravagni (ConfLitorale), Fabrizio Fontani (Sib), Barbara Benvenuti (Marina di Pisa). PIERAGNOLI - “Il Marina Dance Parade è un orgoglio per la nostra associazione e rappresenta uno degli eventi fondamentali della stagione 2023. capace di attirare migliaia di persone. Non ho dubbio sul successo e la riuscita di questa manifestazione” - le parole del direttore Federico Pieragnoli.

M.B.