Leonardo Fiaschi, "Mai stato io" Spettacolo di Cabaret e Musica

Stasera alle 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina

Leonardo Fiaschi e la D&B Day’s band in “Mai stato io” spettacolo di cabaret e musica per la regia di Paolo Migone. Il racconto della doppia identità professionale di Leonardo Fiaschi che si modifica, si resetta e si evolve, seguendo percorsi e intuizioni brillanti quanto innovativi. Si mette in scena lo sdoppiamento della personalità di un artista che, se inizialmente vive di rendita grazie alle proprie imitazioni, azzeccate ma ormai sfruttatissime, si ribella a sé stesso con molto coraggio e una buona dose di follia. Smette di essere un distributore automatico a gettone di voci e ovvietà, per sperimentare inediti linguaggi narrativi più coinvolgenti e spiazzanti, attraverso un esilarante conflitto di storie, protagonisti e suoni, interpretati a suo modo. Ingresso libero.