"L’energia pulita fin da piccoli. Tanti investimenti sul territorio"

L’importanza dell’energia pulita da trasmettere ai bambini. Gesam Gas & Luce porta il messaggio attraverso l’iniziativa de La Nazione. A parlare è Daniele Sopranzi, direttore commerciale Gesam (nella foto).

Il rapporto con i più piccoli e il territorio in cui vivono, quanto è importante per un’azienda come la vostra?

"Per un’azienda come Gesam Gas & Luce, il rapporto con i bambini e i ragazzi del territorio è fondamentale. Crescere insieme alle comunità locali significa investire nel futuro, educando e sensibilizzando le nuove generazioni a temi importanti come l’energia sostenibile e l’innovazione. Un territorio che cresce e una realtà che ha l’ambizione di crescere con lui hanno bisogno di lavorare in sinergia con scuole, enti e imprese locali, promuovendo una cultura di responsabilità sociale, di rispetto per gli altri e, più in generale per il mondo che li circonda".

Informare i ragazzi durante l’infanzia e l’adolescenza: una sfida non semplice ma riteniamo fondamentale. Perché avete deciso di sostenere l’iniziativa de La Nazione?

"Da subito l’iniziativa de La Nazione è apparsa in linea con i nostri valori. Sostenerla è una scelta che riflette il nostro impegno verso l’educazione e la crescita dei giovani. In un’epoca di sovrabbondanza di offerta mediatica, informare i ragazzi durante l’infanzia e l’adolescenza è una sfida che richiede impegno e dedizione, ma è essenziale per fornire ai ragazzi gli strumenti per comprendere il mondo. Il fine ultimo è stimolare la curiosità, il pensiero critico e accrescere il senso di responsabilità delle nuove generazioni, perché siano pronte ad affrontare le sfide di domani".

Quali progetti coinvolgeranno la nostra provincia nel 2025?

"Gesam Gas & Luce mira a essere sempre più un punto di riferimento per la provincia di Pisa. Anche per il 2025 abbiamo previsto investimenti importanti sul territorio, che spaziano dall’apertura di nuovi punti vendita - dopo quelli di Pisa, Cascina e Pontedera, all’assunzione di personale locale, alla stretta di nuove partnership e collaborazioni. La collaborazione col Pisa Sporting Club e la recente partecipazione alla Fiera di San Luca ne sono l’esempio".