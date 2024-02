Lella Costa e Schilton in "Le nostre anime di notte"

Le nostre anime di notte, domani sera alle 21, è il sesto titolo della Stagione di Prosa 2023/24 del Teatro Verdi, in collaborazione con FTS – Fondazione Toscana Spettacolo, e segna il debutto sul palco pisano di Lella Costa ed Elia Schilton. La regia di Serena Sinigaglia porta in scena, nell’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi, il ritratto dolce e coraggioso della terza età che Kent Haruf racconta nell’omonimo romanzo (NN editore). Le scene sono di Andrea Belli e i costumi di Emanuela Dall’aglio; una produzione Teatro Carcano in collaborazione con Mismaonda.

La storia

Addie e Louis, vedovi e ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie di Louis scomparsa da tempo. I due in realtà non si frequentano, ma qualcosa accade.

Un giorno Addie fa al vicino una proposta scandalosa e diretta, che lo spiazza. Da quando suo marito è morto, Addie ha difficoltà nell’addormentarsi da sola e invita perciò Louis a recarsi da lei per dormire insieme.

Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto.

Durata dello spettacolo: 80 minuti senza intervallo.

Info e biglietti: 050.941111