"Lei era vita: lotteremo per il suo reparto"

"Barbara non era vitale, era vita", ha parlato con il cuore una delle sue colleghe. "Siamo disperati – ha aggiunto una operatrice sanitaria – Un controsenso, visto che tu non lo eri mai disperata. Ma una leader che sa che il risultato è di tutti insieme. L’ascolto, dei pazienti e degli altri, era una delle tue caratteristiche. E questo noi facciamo all’Spdc: accogliamo i pazienti e ci parliamo tanto tanto. Non siamo carnefici, la psichiatria non è un tabù. Quando è successo, ero arrabbiata e demotivata, ho pensato di cambiare reparto. Era l’impotenza. Ma so che si deve lottare. E allora mi rivolgo a chi può cambiare le cose. Lo faremo per te e per il tuo Spdc".