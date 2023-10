Lego Omaggio a "Galilei"

Il nostro scienziato Galilei Galilei diventa un set Lego ufficiale per grandi e piccini. Il tributo al fisico, astronomo e filosofo pisano sarà uno dei set promozionali in uscita a novembre. Lo scorso anno infatti, su idea dell’utente "Firecracker_" era stato proposto un set realizzato all’interno del concorso "Ready, Set, Go STEM" con 250 pezzi. Dopo la vittoria del concorso il "tributo a Galileo Galilei", questo il nome del diorama, è diventato un set ufficiale, entrato in produzione a metà del 2022. Il concorso di idee fu una sfida tutta italiana che, lo scorso anno, aveva visto trionfare Galileo contro un’altra idea toscana, battendo il ‘tributo a Leonardo Da Vinci", dedicata al pittore e inventore fiorentino.

Dopo quasi un anno e mezzo di lavorazione Lego Ideas ha ampliato il set a ben 307 pezzi, aggiungendo dettagli all’ufficio di Galilei, ben rappresentato nella composizione. Il set secondo quanto si apprende, sarà disponibile in regalo assieme ad altri acquisti brandizzati Lego a partire dal 1° novembre 2023 per chi farà acquisti all’interno dei negozi convenzionati, almeno per quanto riguarda il mercato americano. Tempistiche ancora da capire per quanto riguarda lo sbarco nei negozi italiani per il momento, ma secondo quanto si apprende però il diorama della Lego sarà disponibile anche online ed è confermata la sua uscita in Italia. In Lego ormai vanno di moda gli omaggi a personalità diverse e questa piccola creazione si inserisce quindi perfettamente nello stampo dei set già proposti dal produttore come i tributi a Jane Goodall, ad Amelia Earhart o a Charles Dickens. Il set, come mostrato dalle foto promozionali, includerà una singolare ed esclusiva action figure del matematico e astronomo pisano.

Nella descrizione ufficiale della Lego l’opera è descritta come "una celebrazione di Galileo Galilei, l’astronomo che ha contribuito notevolmente alla nostra comprensione dello spazio. Galileo migliorò il telescopio per osservare i nostri pianeti e le stelle, determinò che la Luna ha montagne e crateri, scoprì le lune di Giove, studiò le fasi di Venere e sostenne la teoria eliocentrica - scrive la Lego sui siti dedicati -. Questo set cattura il nostro spirito per la scoperta scientifica e include un micro modello eliocentrico che ruota, un telescopio e una libreria".