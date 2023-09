"Legno e mestieri" oggi a ingresso gratuito

In occasione della sesta Giornata nazionale dei Piccoli Musei, il museo della Società Operaia di Cascina ‘Legno e Mestieri’ sarà aperto oggi 15-19, a ingresso gratuito. Collocato nella sede della Società Operaia a Cascina, il museo che dal 2021 fa parte dell’associazione nazionale Piccoli Musei, partecipa per la terza volta a questa iniziativa ideata per far conoscere il vero volto dei piccoli musei a tutti i cittadini e per sensibilizzare le istituzioni sul valore e le reali dimensioni del mondo dei piccoli musei. La struttura museale comprende nove sale tematiche nelle quali sono racchiuse le testimonianze di Cascina e del territorio, dalla fondazione della Società Operaia, nel 1863, ad oggi. Sono 160 anni di storia che hanno visto la Società Operaia impegnata nel promuovere il territorio e nell’emancipazione della popolazione. Il percorso museale è composto dalla biblioteca storica, che contiene la prima biblioteca ambulante e rari volumi del ‘700, dall’archivio storico della Società Operaia che ha avuto tra i soci vari personaggi politici da Garibaldi fino ai giorni nostri e cascinesi illustri, da un’imponente collezione di disegni del mobilio che ha reso Cascina celebre in tutta Italia. Un’intera sala è dedicata agli attrezzi degli artigiani falegnami, mentre un altro spazio contiene documenti, manifesti e migliaia di fotografie della mostra del mobile, dalla fondazione nel 1922 al 2012, e degli artigiani che con il loro estro e la loro manualità la hanno resa celebre. Insieme alle opere di vari artisti del legno, le collezioni della pittrice Antonella Gamba e le suggestive sculture di Dino Nannipieri.